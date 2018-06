Dalla Ternana alla C spagnola: Pochesci valuta il Rayo Majadahonda

© foto di Federico Gaetano

Sandro Pochesci, ex allenatore della Ternana, starebbe meditando un'avventura nella terza serie spagnola, la Segunda Division B. Questo è quanto afferma Gianlucadimarzio.com, che racconta di come Pochesci abbia già avuto un paio di incontri con il Rayo Majadahonda, che avrebbe proposto al tecnico un contratto di un anno con opzione per il secondo. Dal canto suo Pochesci si è preso tre giorni per la risposta.