© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Dalla traversa al mugugno alla Baggio". Il Secolo XIX oggi in edicola si concentra su Krzysztof Piatek: Grifone in 10, il polacco sostituito si rivolge alla panchina. "Me?". Qualche 'moccolo' tra italiano e polacco, non prima di aver dato il cinque a tutti, il giocatore è stato incredulo e rabbioso.