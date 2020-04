Dalle 10 maratona Instagram di FirenzeViola.it per aiutare l'ospedale di Ponte a Niccheri

vedi letture

Batistuta e Rui Costa. Questi due nomi leggendari nella storia della Fiorentina sono tra i tanti grandi testimonial che stanno sostenendo la nobile causa lanciata da FirenzeViola.it in favore di Osma Onlus e dell'Ospedale di Ponte a Niccheri. Un appuntamento da non perdere, quello di oggi sulla nostra pagina Instagram, per una causa sposata da Cesare Prandelli a Gianluca Rocchi, da Gonzalo Rodriguez a Elena Linari, da Alberto Gilardino a Francesco Toldo, da Pepito Rossi a Nuno Gomes, passando per Marco Masini, Pupo e Carlo Conti.

Sono solo alcuni dei tanti volti prestati alla nobile causa: una lunga maratona social fissata per oggi 26 aprile: dalle 10 di mattina fino a sera sulla pagina Instagram di Firenzeviola.it interverranno tanti personaggi dello sport, cantanti, attori, politici e giornalisti, tutti impegnati nella dura e lunga battaglia contro il Covid-19 e con un'unica, grande finalità benefica. Anche i sindaci Dario Nardella e Francesco Casini (Bagno a Ripoli) saranno della partita, oltre al dg viola Joe Barone. Una partita in cui l'unico obiettivo è donare e sostenere Osma Onlus, da sempre a fianco dell'ospedale Santa Maria Annunziata.

La raccolta fondi permetterà loro di dotarsi di mascherine, respiratori, ecografi, pc e tutto il materiale necessario per la lotta al virus. Per aderire basta cercare l'iniziativa "FV Live per OSMA Onlus contro il Covid-19" sul portale gofundme.com. Per aiutare gli eroi dei giorni nostri, e il territorio che sarà la nuova casa dei viola, il centro sportivo. Nel nome di Firenze e della Fiorentina.

Link per donare: https://www.gofundme.com/f/fv-per-osma-onlus