Dalle valigie ai vetri per smartphone fino a Nike: tutti gli sponsor di CR7

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Mirror ha stilato la lunga lista degli sponsor che rendono Cristiano Ronaldo un multimilionario. E' il terzo atleta più pagato al mondo nel 2018 secondo la classifica di Forbes e gli sponsor contribuiscono certamente a renderlo tale. Dal 1 giugno del 2017 al 1 giugno del 2018 ha incassato 92,4 milioni di euro tra ingaggio, bonus, premi e sponsor. Tra questi Castrol, azienda di lubrificanti industriali, poi il contratto a vita con Nike. Uno di quelli a sorpresa è quello con le acciaierie egiziane. Poi con gli Shampoo Clear, con il 'Training Gear Sixpad', gadget giapponese per allenare gli addominali e i muscoli. Altri: American Tourister come global brand ambassador dell'azienda di valigeria. EA Sports, dove è cover ma del celebre FIFA 2018 e poi FIFA 2019. Non solo: Cristiano Ronaldo ha siglato una partnership di due anni con PanzeerGlaas, azienda che produce vetri di protezione per telefoni e tablet per 1 milione di dollari.