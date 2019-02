© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Madrid, sogno finale o fine della Signora del Marziano". E' il titolo dell'editoriale col quale il giornalista Tony Damascelli tramite le colonne de 'Il Giornale' ha presentato la sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. Questo un estratto: "Cristiano Ronaldo meriterebbe la fascia di capitano, questione molto di moda, in queste ore, nei peggiori bar di Milano. Sarebbe un messaggio forte per l’altro club della capitale di Spagna e per lui stesso, re della Champions e protagonista atteso della partita di questa sera. Non sarà così, i sogni restano nel cassetto, Chiellini scambierà il gagliardetto con Godin, difensori entrambi simbolo più del carattere delle due squadre che della propria leadership all’interno dello spogliatoio", ha scritto.