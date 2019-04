Damascelli su Il Giornale: "Esclusione Icardi autogol clamoroso"

© foto di PhotoViews

Tony Damascelli, principale firma dello sport de Il Giornale ha parlato del caso Icardi nel suo commento di oggi: "Icardi e signora in tribuna a San Siro, hanno visto un'Inter di passione ma senza vera testa in mezzo al campo e senza un centravanti in attacco, anche se Keita ha provato a portare tensione nella terza linea laziale. Il castigo deciso da Spalletti, nei confronti dell'argentino, si è trasformato in un colossale autogol, la squadra ha giocato di passione ma priva di un finalizzatore, Icvardi non è ancora pronto, Icardi è un calciatore nuovo ma presumo che sia vecchio il modo di pensare dell'allenatore che si ritiene sicuro di restare al proprio posto nei mesi e negli anni a venire, senza sapere che quest'ultimo risultato gli brucia addosso".