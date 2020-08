Damascelli su Tuttosport: "Questa Inter è roba seria grazie a Conte"

"Questa Inter è roba seria grazie a Conte". Sulle pagine di Tuttosport, Tony Damascelli legge così il momento dei nerazzurri, che si avvicinano alla finale di Europa League di questa sera nonostante le turbolenze in panchina. "Non si può vivere di rendita - si legge sulle pagine del quotidiano torinese - e l'Inter ha deciso di mettere da parte la memoria antica, vecchia di dieci anni, quella trionfale del cosiddetto triplete, una invenzione giornalistica che non ha alcun riconoscimento ufficiale ma che serve per far gonfiare il petto e far rosicare gli avversari. [...] Non so quello che potrà accadre dopo, se ci sarà un divorzio o una soluzione diplomatica, so invece, quello che dovrà accadere questa sera, non può essere un tradimento, non può essere un ridimensionamento, perché l'ultima Inter è roba seria, girano gambe e testa, c'è fame, c'è voglia, insomma ci sono tutti quegli ingredienti per giocare la finale".<