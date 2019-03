© foto di www.imagephotoagency.it

Fondo di Tony Damascelli sul rapporto tra tifoseria bianconera e società. "E' una storia vecchia, il popolo ultras dello stadio juventino è tra i peggiori del mondo tifo. Abituato alle brioches, dai risultati della squadra, e dai favori del club, non accetta il nuovo corso, strilla per il prezzo dei biglietti di ingresso dimenticando che, se vuoi Cristiano Ronaldo, devi poi presentarsi alla cassa. La chiusura su omaggi e sconti ha poi fatto crescere la rabbia nel canile. I fischi e le critiche fanno parte del gioco, gli insulti no, ed è singolare che, non rientrando questi ultimi, nel “protocollo razzista”, vengano tollerati o trascurati dai benpensanti, a conferma che esistano offese di serie A e ingiurie di serie B. I ceffi dell’Allianz li conoscono tutti".