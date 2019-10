Fondo dedicato al campionato sulle colonne de Il Giornale di Tony Damascelli. Si parla anche del Milan, di un "Diavolo che sprofonda dentro e fuori dal campo. Dove Pioli ha giocato senza centravanti vero (Leao esterno, avulso e accademico), Biglia vecchia gloria della Lazio e il solito inutile Suso, va da sé che il Milan, non vince, non pareggia, non cresce. Dentro il campo. E fuori".