Damascelli sul Giornale: "Sylvestre come un concorrente della Corrida, perché?"

Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, commenta la finale di Coppa italia. "Va bene tutto, il pubblico virtuale, lo stadio vuoto, le mascherine, il saluto con il gomito, ma l'inno d'Italia con il pugno chiuso finale no. Ma che cosa ha voluto significare mister Sylvestre Sergio? Ma perché? Buono per le fotografie e per la cronaca di giornata, non per la storia (...). Si è impappinato come un concorrente della Corrida, dilettanti allo sbaraglio, e ha sbagliato l'esecuzione".