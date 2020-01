Fondo di Tony Damascelli sulla prima pagina di Tuttosport dedicato a Claudio Lotito, presidente della Lazio, nei giorni del 120° compleanno del club capitolino: "Claudio Lotito ha celebrato se stesso. Approfittando dei centoventi anni della Lazio. Festa grande, esposizioni delle insegne e dei trofei ma non quelli del passato remoto, quasi che la storia risulti scomoda mentre la cronaca provochi piacere e gloria, dunque Lenzini e Cragnotti, vincitori di scudetti e Coppe nazionali e internazionali, non hanno spazio nel compleanno della polisportiva. Non è stato molto elegante ma tant’è, questo è Lotito, quae cum ita sint, direbbe lui come Cicerone che invitava Catilina a lasciare la città, il presidente esorta i nostalgici a lasciar perdere il periodo di Chinaglia o di Vieri e Salas, quelli erano giorni nefasti per il bilancio che, invece, oggi è sano, solido, trasparente".