“Scaldiamoci con Kulusevski e Ibrahimovic”, è questo il fondo di Tuttosport in edicola a firma Tony Damascelli sui due colpi formalizzati ieri da Juventus e Milan. “C’era il tempo in cui, noi poveri italianuzzi, ma fieri latin lover, aspettavamo l’arrivo delle svedesine per riempiere le notti e i giorni di sogni e avventure più o meno amorose. Bastava una gamba e un capello biondo per farci perdere la testa e altro. Oggi no. Oggi è il tempo degli svedesi, alcuni attempati, altri sbarbati. Trattasi di Ibrahimovic Zlatan e Kulusevski Dejan (…) Milano è su di giri per l’apparizione del trentottenne Ibrahimovic che torna in uno dei suoi mille luoghi del piacere. (...) Di contro a Torino, il popolo juventino si sta scaldando per l’arrivo di un altro svedese, questo di anni diciannove dunque potrebbe essere il figlio del succitato Zlatan”.