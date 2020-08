Damiani e il futuro di Thiago Silva: "Credo che resterà al PSG"

Oscar Damiani, noto procuratore che lavora molto con il mercato francese, ha parlato a Firenzeviola.it rilasciando queste dichiarazioni sul futuro di Thiago Silva accostato recentemente alla Fiorentina: "La trattativa di per sé sarebbe difficile, perché lo stipendio del giocatore è fuori dai parametri dalle squadre italiane. Io credo che alla fine rimarrà al Paris, Leonardo so che lo stima ed è pure il capitano: alla fine un accordo si troverà. Immagino che in caso contrario, se non trovasse un'opportunità con grandi stipendi tornerebbe in Brasile".