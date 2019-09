Oscar Damiani, ex calciatore e oggi agente Fifa, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport della situazione legata a Mauro Icardi: "Difficile dare un giudizio dall'esterno, quello che posso dire da ex giocatore è che mi auguro che Icardi trovi una squadra e vada a giocare. E' un grande giocatore, avrà bisogno di una squadra importante, ma mi auguro che Marotta e Wanda Nara riescano a trovare una soluzione entro sera. Poi c'è un discorso di rapporti di spogliatoio: io non credo che a questo punto sia utile provare a ricucire. Io credo che Icardi debba pensare alla sua carriera, si può giocare a calcio anche lontano dall'Inter. Lui ha fatto cose eccellenti in nerazzurro, ma serve guardare avanti".