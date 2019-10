Oscar Damiani, ex attaccante e oggi procuratore, ha parlato a Radio Sportiva: "Milan? Non avrei cambiato Giampaolo, gli si poteva lasciare ancora un po' di tempo. Però Boban e Maldini vivono la situazione dall'interno e ne sanno più di tutti. Se Giampaolo ha pagato colpe non sue? Vanno equamente suddivise tra le parti, solo loro possono sapere le scelte sono state condivise oppure no. Leao è molto forte e sarà fondamentale per la rinascita del Milan. Con un altro paio di giocatori come lui i rossoneri potranno ambire nuovamente alla Champions".

Poi ha aggiunto: "Karamoh ha qualità, ma deve avere la capacità di allenarsi e sacrificarsi. Credo molto in lui, mi auguro che D'Aversa gli dia un'opportunità. Ribery? Fenomeno. Ero molto scettico, non pensavo che la scelta di venire alla Fiorentina fosse giusta, invece sta facendo cose eccellenti e gli auguro di proseguire su questa strada".