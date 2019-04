Damiani: "Napoli, con Koulibaly tre rinforzi"

© foto di Image Sport

L'agente Oscar Damiani è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sulla sconfitta del Napoli contro l'Atalanta.

"Negli azzurri mancano un po' di motivazioni. Ieri ha pesato la delusione per la mancata qualificazione in Europa League. Non è una stagione fallimentare, ma è chiaro che i tifosi si aspettavano qualcosa di più. Mi aspetto che la società trovi dei rinforzi, anche se non è semplice: il Napoli non ha così tante risorse economiche da spendere 70-80 milioni di euro per un giocatore. Bisogna scegliere giovani che in futuro abbiano la potenzialità per diventare campioni".

Su Koulibaly.

"Ancora non ha fatto il salto. Con una sua cessione il Napoli potrebbe finanziare l'acquisto di almeno tre giocatori. Ottanta milioni sono tanti. Lotta Champions? Spero nel Milan, ma Gasperini è straordinario e sta trascinando l'Atalanta verso l'Europa che conta".