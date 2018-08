Damiani: "Napoli, Ounas avrebbe bisogno di andare a giocare"

© foto di Emiliano Crespi

Oscar Damiani, procuratore e intermediario su diverse trattative legate al mercato francese, attraverso le frequenze di Radio Marte ha parlato di Adam Ounas e Kevin Malcuit, entrambi in forza al Napoli. "Ounas? Molto esplosivo, ha fatto benissimo in Francia, ma per lui è difficile trovare spazio. Avrebbe bisogno di fare qualche esperienza in qualche squadra di metà classifica. Malcuit è un ragazzo che ha cambiato molte squadre non riuscendo mai a emergere. Secondo me, nella fase difensiva di una difesa a quattro sarà dura per lui. È molto offensivo, ma deve ancora dimostrare di poter giocare in un campionato come il nostro. Ci vorrà un po' di tempo per adattarsi, è stato pagato troppo per essere una scommessa", le parole di Damiani riportate da Tuttonapoli.net.