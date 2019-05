© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata alla ESPN, Dani Alves ha preso le difese di Leo Messi dopo l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League: "Non fa niente, nell'andata contro il Liverpool, Messi era per tutti stratosferico, un extraterrestre, chiamatelo come volete. Continuo a pensare che se qualcuno di cui non si possa parlare è Leo, per quello che contribuisce dentro e fuori dal campo, per come guida la sua vita. E' da molti anni ad un livello molto alto, è sempre bravo. Ma questo è uno sport di squadra, ognuno deve fare il proprio lavoro al cento per cento.