Dani Alves: "Germania? Si può cambiare il presente, non il passato"

Dani Alves ha parlato in vista della sfida del Brasile contro la Germania, partendo ovviamente dal 7-1 del Mondiale del 2014: "Uno non può cambiare il passato, solo il presente e cercheremo di farlo. Abbiamo anche buoni ricordi di passati incontri contro la Germania. Vogliamo essere all'altezza della situazione, sarà una grande partita perché in entrambe le squadre c'è tanta qualità".