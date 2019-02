© foto di Insidefoto/Image Sport

Il ct della Danimarca femminile Lars Sondergaard ha parlato sul sito della Federcalcio locale del sorteggio per gli Europei del 2021 che vedrà le scandinave impegnate contro Italia, Bosnia, Israele Malta e Georgia concentrandosi sopratutto sulle azzurre: “Sono tutte squadre che bisogna affrontare con concentrazione, giocando come sappiamo e mettendo a frutto le nostre qualità. Poi c’è l’Italia che nel girone di qualificazione Mondiale ha chiuso prima con un ottimo punteggio e che sta crescendo davvero molto negli ultimi anni. Contro di loro sarà una grande sfida, ma abbiamo buone possibilità di batterle. - continua Sondergaard – In generale non possiamo ritenerci insoddisfatti del sorteggio, l’obiettivo è conquistare un posto ai Campionati Europei possibilmente senza passare dagli spareggi. Per fare questo molto probabilmente dovremmo vincere almeno una volta contro l’Italia”.