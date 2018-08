Danimarca, i convocati per la Nations Cup: prima chiamata per Norgaard

© foto di Giacomo Morini

Prima convocazione con la Nazionale maggiore per Christian Norgaard con la Danimarca in vista delle sfide contro la Slovacchia e il Galles. Il centrocampista acquistato in estate da Corvino, era già stato spesso chiamato con la selezione U21 e adesso potrà giocarsi il posto e, magari, esordire con la squadra del ct Hareide. Convocazione anche per Cornelius dell'Atalanta già presente al Mondiale e confermato in vista della Nations Cup.