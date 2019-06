Danimarca U21, Frederiksen: "Commesso un errore troppo grande"

© foto di Federico De Luca

Il c.t. della Danimarca Under 21 Niels Frederiksen ha analizzato il k.o. contro la Germania all'esordio nell'Europeo di categoria: "Non siamo stati bravi abbastanza da batterli e chiaramente ci dispiace. Abbiamo approcciato bene il secondo tempo, ma poi abbiamo commesso un errore troppo grande, che non puoi permetterti se vuoi vincere contro una squadra così".