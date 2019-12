© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 30 i DASPO comminati dalla Questura di Roma ad altrettanti ultras della Lazio. A riportare la notizia è il Corriere di Roma che evidenzia come i provvedimenti siano stati presi in relazione al comportamento degli stessi in occasione di Lazio-Atalanta, finale di Coppa Italia dello scorso 15 maggio, e di Lazio-Celtic del 7 novembre per il match di Europa League. Dodici dei DASPO sono stati destinati agli appartenenti del gruppo "Irriducibili".