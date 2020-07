David Guetta: “A Firenze ci sono scontenti del pareggio con l’Inter...”

Mi fanno sorridere quelli che sono scontenti del pareggio di ieri sera a Milano.

Ci sono tifosi (tifosi?) che sperano di non fare risultato per non aumentare le possibilità di permanenza di Iachini, ma si può?

Si giocava contro una delle deve squadre più forti in Italia e vorrei ricordare come pareggiammo all’andata, mentre a Milano abbiamo avuto almeno tre occasioni per segnare.

E’ un buon risultato, che non serve a niente per la classifica, ma che regala una certa soddisfazione.

Comunque adesso tutto è focalizzato sul tecnico, anch’io sono molto perplesso sull’eventualità di continuare con Beppe, però credo sia giusto fidarsi dell’istinto di Rocco Commisso.

A lui la scelta, a lui gli oneri e gli onori di una decisione che deve arrivare a stretto giro di posta.