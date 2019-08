David Guetta: ciclone Rocco

© foto di Federico De Luca

Dal Conte Pontello a Diego Della Valle ho conosciuto professionalmente uomini di grande successo e di enormi disponibilità economiche, almeno rispetto alla media.

Ecco, uno come Rocco Commisso non l’ho mai visto in oltre quarant’anni di vicinanza alla Fiorentina, ma anche di esperienze in altri campi lavorativi.

L’unico che lo ricorda per alcuni aspetti è Mario Cecchi Gori, ma solo per la capacità di porsi alla pari con l’interlocutore, dimenticando ogni differenza.

Era così in parte anche Vittorio, ma poi si perdeva tra amici e amici degli amici che lo portavano fuori strada.

Nei novanta minuti in cui è stato a Radio Bruno Rocco ha conquistato tutti per la sincerità e l’umiltà con cui si è messo a disposizione di chiunque volesse sapere qualcosa in più sulla sua vita e sulla Fiorentina.

Uno chiede e lui risponde, come se fossimo al bar sotto casa a parlare di calcio con gli amici.

Si è buttato dentro Firenze con lo stesso entusiasmo con cui a 24 anni nel 1973 è venuto in città per la prima vacanza della vita: allora si divertì molto, ma anche adesso mi pare si stia godendo i frutti di uno sfizio che ha riportato entusiasmo e passione.