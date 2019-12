© foto di Federico De Luca

Come nella cara e vecchia Settimana Enigmistica: dov’è l’errore?

La Fiorentina perde quattro partite di seguito, il suo allenatore ha una media in 23 partite da retrocessione, ma ha ancora due gare per salvare il posto e proseguire una possibile agonia di fiducia e temo di risultati fino a giugno.

Il Napoli vince alla grande in Champions, si qualifica, annaspa in campionato, però pareggiando e non perdendo, e due ore dopo il passaggio del turno licenzia il tecnico.

Il primo si aggrappa alle funi del cielo ad ogni conferenza post sconfitta, il secondo se ne va con la schiena dritta

Appunto, dov’è l’errore?

Intanto però ci sarebbe Ancelotti libero per la prossima stagione