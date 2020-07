David Guetta: “Salvate il soldato Chiesa!”

Quelli che sono contenti delle esclusioni del nostro giocatore con la migliore quotazione di mercato mi sembrano il famoso marito che….

Che senso ha godere del fatto che sia caduto in una crisi tecnica di cui non si vede la fine imminente, anche perché questo calcio così accelerato non permette sconti?

Le faccine della scorsa estate e la volontà più o meno esplicita di andarsene non sono piaciute neanche a me, ma non sono una novità nel calcio: dobbiamo far pagare a Federico la nostra rabbia anche per frustrazioni passate?

Il primo che deve dare una mano a Chiesa è lui stesso, non si può certo dire che non ci metta impegno, solo che deve smetterla con certi atteggiamenti deleteri, tipo le proteste per ogni fallo fischiato contro o ammonizione (giusta, come ieri) presa.

Un po’ però bisogna darci una regolata anche noi: non è diventato un brocco, ha appena 22 anni ed è in una fase di crisi di crescita abbastanza comune per un ragazzo della sua età.

Smettiamo di polemizzare su ogni cosa che lo riguardi e trattiamolo da giocatore della Fiorentina, squadra fra l’altro per cui tifa da sempre.