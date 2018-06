David Guetta: se Diego dice no...

© foto di Federico De Luca

Le parole di Diego Della Valle pesano come pietre sul futuro viola, è sempre stato così fin dai tempi delle spiegazioni richieste a Prandelli a proposito di una cena con Bettega, poi ricordiamo tutti come andò a finire.

Quando nel 2006 andò da Toni in ritiro, il centravanti rimase in viola e la Fiorentina perse una quindicina di milioni di euro ed era la cosa giusta da fare in quel momento.

Le sue delusioni post calciopoli, la sua amarezza per le contestazioni della curva e per il dolore quasi fisico del più passionale fratello sono stati i presupposti per un distacco che ha fatto e sta facendo male a tutti.

Ecco perché le frasi di ieri a Roma sono fondamentali: se non è lui a chiedere di andarsene, Federico Chiesa rimane a Firenze, al di là delle offerte che potrebbero arrivare, perché…dove sta meglio di qua?

Un’ottima notizia, in attesa degli acquisti assolutamente necessari.