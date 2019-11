© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sola cosa è stata peggiore della brutta Fiorentina di Verona: le parole di Montella sulle aspettative di classifica della squadra.

In pratica, per il tecnico viola, bisognerebbe essere anche soddisfatti di stare al decimo posto perché semmai erano state illusorie le tre vittorie consecutive di diverso tempo fa.

Non dobbiamo avere troppe aspettative da questa stagione…

All’inizio non credevo di averle sentite quelle parole, tanto che me lo sono fatte ripetere: sono dichiarazioni molto gravi che cozzano con la storia della Fiorentina, con i suoi 28.000 abbonati, con l’impegno economico e non solo di Commisso e soprattutto con l’inestinguibile amore dei tifosi.

Il Verona ha ampiamente meritato di vincere e Dragowski è stato di gran lunga il migliore, basterebbe questo per fotografare la situazione attuale, ma qualcuno dovrebbe spiegarlo a Montella.