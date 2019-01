© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Momenti di paura per il noto procuratore, e figlio dell’ex ct Marcello, Davide Lippi. Nella serata, poco prima di cena, l’agente è stato infatti aggredito nei pressi della sua abitazione da tre persone con il volto coperto da caschi che lo avrebbero preso a calci e pugni e minacciato di morte, come ricostruito dai carabinieri, prima che lo stesso Lippi riuscisse a sfuggire agli aggressori rifugiandosi nei box condominiali. Al momento non è chiaro il movente dell’aggressione: potrebbe trattarsi, sempre secondo le prime ipotesi, sia di una tentata rapina sia di un atto intimidatorio legato all’attività nel mondo del calcio di Lippi.