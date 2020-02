vedi letture

Davies sembra Bolt: 50 metri a ostacoli e assist per Lewandowski per il 3-0

Straordinaria giocata di Alphonso Davies che prende palla nella sua metà campo, salta secco Jorginho e Christensen in velocità e, entrato in area, serve con il sinistro il più sempice degli assist per Robert Lewandowski: per il polacco gol e due assist nello 0-3 con cui il Bayern Monaco sta demolendo il Chelsea a Stamford Bridge.