DAZN 'acquista' Cristiano Ronaldo: sarà global brand ambassador

Dopo Maldini, Figo e Shevchenko, anche Cristiano Ronaldo approda a DAZN. Il portoghese, attraverso i propri profili sui social, ha annunciato di essere il nuovo global brand ambassador. L'ex Manchester United e Real Madrid - approdato lo scorso luglio alla Juventus - prenderà parte ad eventi, pubblicità ed iniziative social griffati DAZN che tra l'altro possiede i diritti della Serie A anche in Canada, Germania, Austria e Giappone. La partnership con CR7 sarà valida fino al 2021.

Happy to announce I’m now a global brand ambassador for DAZN!

For my fans in 🇮🇹 🇩🇪 🇯🇵 🇨🇦 🇦🇹 you can watch an exclusive interview as a Juventus player on @DAZN_IT, as well as unlocking other great CR7 content!#DAZN #CR7 pic.twitter.com/Ysk5sm18xF

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 agosto 2018