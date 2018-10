L'attaccante dell'Inter, Matteo Politano, ha parlato ai microfoni di Mediaset, parlando di Icardi. "E' un giocatore fortissimo, dentro l'area di rigore ce ne sono pochissimi come lui. All'inizio non è facile passargliela, poi capisci i suoi movimenti ed è molto più semplice. Il derby?...

Inter, Politano: "Pochi come Icardi in area. Derby? Serve partita perfetta"

Calcioefinanza racconta che Len Blavatnik, azionista di maggioranza di Perform Group, abbia intenzione di scorporare una delle quattro parti della sua azienda. Mantenendo il marchio DAZN (e Perform Gaming e Perform Media), il manager vorrebbe cedere Perform Content per concentrarsi gli investimenti solo sul primo. La società è sana finanziariamente - 278 milioni di sterline di ricavi, su un fatturato intorno ai 439 - ma la necessità di trovare fondi (anche per i diritti televisivi) pare stia spingendo Blavatnik a lavorare alla cessione attraverso UBS.

