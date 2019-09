Dazn 'week end da record, derby super"

Diquattro: "Molto contenti, ottimi riscontri in termini qualità"

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Weekend da record per Dazn". Lo rende noto l'emittente con un comunicato in cui sottolinea che da venerdì a domenica si sono registrati numeri super, con "oltre 3 milioni di ore viste in streaming sulla piattaforma". A farla da padrone il derby Milan-Inter di sabato, "che è diventata la partita più vista di sempre in streaming su Dazn, superando il match con più ore visualizzate della scorsa stagione, Inter-Juventus del 27 aprile. A questo bisogna sommare gli ascolti del nuovo canale satellitare DAZN1, che ha esordito lo scorso weekend". "È stato un weekend da record - le parole di Veronica Diquattro, vicepresidente di Dazn -. Il derby di Milano è stato l'evento più seguito di sempre in streaming sulla nostra piattaforma, con degli ottimi riscontri in termini di qualità. Siamo molto contenti dei risultati, che testimoniano come lo streaming rimanga il core business della nostra società".