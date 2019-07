DDR al Boca, Osvaldo: "Spero non gli rendano la vita impossibile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele De Rossi al Boca Juniors è una di quelle notizie che ha fatto parlare tutto il mondo calcistico. Nelle ultime ore sono piovuti commenti e analisi in merito alla scelta dell'ex capitano della Roma di volare in Argentina per chiudere la carriera alla Bombonera. Fra coloro che hanno dato la propria opinione in merito c'è anche Pablo Daniel Osvaldo, ex compagno in giallorosso e in Nazionale, di De Rossi, attraverso le colonne del Corriere dello Sport: "Abbiamo sempre parlato molto con Daniele del Boca, sono contento che realizzi il suo sogno. E' molto felice, gli auguro il meglio e di fare bene, sperando che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto con me"