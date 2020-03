De Biasi: "Gesto di grande umanità di Rama. Grande esempio dato al mondo"

Gianni De Biasi, ex ct dell'Albania, ha parlato del presidente Edi Rama e del suo aiuto all'Italia inviando da noi medici e infermieri: "Ho mandato un messaggio a Edi per sottolineare il gesto di grande umanità da parte sua e del popolo albanese. Gli ho detto di essere orgoglioso per l'esempio che ha dato al mondo. È stato eletto quando io allenavo la nazionale: da subito abbiamo allacciato i contatti e da lì è nata una solida amicizia. Lui, che da giovane è stato cestista, ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dello sport. Nel periodo in cui ho allenato in Albania, la nazionale ha dato un insegnamento a tanti ragazzi sulla possibilità di realizzare i propri sogni".