De Biasi: "Ho lasciato l'Albania per permettere al mio successore di lavorare al meglio"

Intervenuto a Casa Di Marzio, l’ex ct dell’Albania Gianni De Biasi ha raccontato la sua esperienza in Nazionale: “Non dover seguire 20-30 persone da una parte è un vantaggio, mi sembra come quando ho allenato le nazionali che vedevo i giocatori solo una volta ogni tanto. È un’esperienza intensa prendere una nazionale, bisogna lavorare tanto sulla testa dei calciatori, non è facile preparare due partite ravvicinate a mesi di distanza dall’ultima. Nel mezzo si fa scouting seguendo tutti i calciatori. Con l’Albania ho fatto il massimo, ho ricevuto tanti riconoscimenti anche dal governo, è una sensazione bellissima. Sono venuto via dall’Albania perché ero lì da cinque anni e mezzo, eravamo terzi in classifica e ci mancavano quattro partite ma avevamo davanti Spagna e Italia, con cui avevamo perso. Dissi al presidente che mi sarei fermato per dare al mio successore di poter lavorare con ancora delle partite prima della Nations League, a me mancavano le motivazioni, dovevo ricominciare perché mi sentivo troppo sul piedistallo”.

Sul possibile futuro in Asia: “Bisogna prima vedere come si evolvono le questioni di salute piccola, io cerco un progetto che mi intrighi. Sono stato vicino alla panchina dell’Iran, è cambiato tutto all’ultimo e in più si è aggiunto il Coronavirus che ha chiuso definitivamente le cose".