De Biasi su Cristiano Ronaldo: "Ciliegina su una torta già ricca"

© foto di Imago/Image Sport

Gianni De Biasi, storico allenatore italiano in attesa di trovare una nuova panchina, ha parlato a Tuttosport: "Il campionato dopo 7 giornate? La situazione più sorprendente è il Napoli. Ancelotti ha cambiato la squadra da un punto di vista tattico e lo ha fatto per due motivi: dare nuovi stimoli e cercare un modulo alternativo a quello di Sarri per migliorare il risultato finale. Contro la Juve all'inizio ci era riuscito poi il miglior tasso tecnico e una fisicità differente hanno aperto il divario con i bianconeri. Ronaldo? Rappresenta la ciliegina su una torta già ricca. Una sorta di giocatore talismano per far capire a tutti l'ambizione del club".