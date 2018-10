De Biasi sul Napoli: "I cambi di Ancelotti hanno una ragione specifica"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni De Biasi, ex tecnico dell'Udinese ed ex ct dell'Albania, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di campionato tra l'Udinese e il Napoli. "Essere in mano di un allenatore esperto come Ancelotti ti lascia sereno e tranquillo, decide lui cosa fare. Ciò che mi ha sorpreso all'inizio è che Carlo ha cambiato gioco, avvicinando Insigne alla porta, per averlo più lucido in fase conclusiva. Se ha avuto questa intuizione Ancelotti è perché non vuole che i giocatori si addormentino e restino sempre sulle stesse dinamiche di sviluppo offensivo", ha detto.