De Biasi sul Torino: "Pronosticato in quarta fila. Mazzarri non si brucerà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Stampa Gianni De Biasi ha parlato del Torino: "L'inizio strepitoso ha abbagliato tutti, ma io l'avevo pronosticato in quarta fila. Adesso è leggermente dietro, ma non nel fondo della classifica. Non facciamo drammi. Mazzarri ha l'esperienza giusta per gestire queste situazioni e la sua avventura all'estero l'ha ancora fortificato. Secondo me non c'è il rischio che si bruci con il Toro".