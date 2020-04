De Boer: "Forse avrei preferito essere positivo per guarire dai sintomi e diventare immune"

vedi letture

"Da un lato sono felice di essere negativo, ma dall'altro penso che, avendo avuto quei sintomi, avrei preferito essere positivo al Coronavirus. Così ora sarei guarito e immune". Così Frank de Boer, ex tecnico dell'Inter, il quale alla fine di marzo si è sottoposto ad un tampone per rilevare la sua positività al Covid-19 (risultato poi negativo nonostante i fastidiosi sintomi): "Un membro dello staff si è sentito poco bene quando il virus era ancora appena agli inizi in America (attualmente allena l'Atlanta United, ndr). Anche il nostro preparatore dei portieri e un mio assistente non si sentivano bene. Ecco perché abbiamo deciso di fare il test, ma io sono risultato negativo" ha raccontato al quotidiano olandese AD.