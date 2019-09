© foto di Imago/Image Sport

L'argomento razzismo rimane un tabù all'interno del gruppo della Nazionale belga. A spiegarlo è Kevin De Bruyne, uno dei leader dei Diavoli Rossi, che parlando a Het Nieuwsblad ha ammesso di non aver affrontato il tema con i compagni di squadra dopo l'episodio che ha visto protagonista Romelu Lukaku in quel di Cagliari: "Non ne abbiamo parlato, ai giocatori non piace farlo - dice il campione del City -. L'anno scorso si parlò molto di quello che accadde a Raheem Sterling. È un problema che non esiste solo nel calcio. Ad essere onesti, non so come risolvere questo problema. Ci sono sette miliardi di persone nel mondo: se tutti si impegnassero a non essere razzisti, avremmo una preoccupazione in meno", le parole riporta da fcinternews.it.