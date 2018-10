De Calò: "(Gazzetta dello Sport): "Un campionato allenante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro De Calò, prima firma della Gazzetta dello Sport, ha commentato quest'oggi il boom delle italiane nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Questo un breve estratto: "C'è un urlo che attraversa l’Europa, parte dalla grigia città della Philips e arriva giù sul Mediterraneo nello stadio sotto al Vesuvio. Il successo dell’Inter di Nainggolan e Icardi in casa Psv trova eco nel trionfo che Insigne restituisce al Napoli dopo aver ridimensionato il Liverpool di Klopp. E’ un urlo italiano, racconta la rabbia e la gioia di chi impone una nuova tendenza sulla Champions, dopo aver pensato di essere diventato un underdog e di venir trattato come tale. Non era poco allenante il nostro campionato? Già, lo era. Evidentemente non è più così".