De Calò: "Juve un candidato alla Casa Bianca che vince lo Stato-chiave"

Alessandro De Calò commenta sulle colonne della Gazzetta dello Sport il successo della Juve all'Old Trafford: "E' come la consacrazione di un candidato alla Casa Bianca che si aggiudica il round in uno Stato-chiave. Non conta l'1-0 ma la personalità con cui gioca la squadra di Allegri, la differenza di qualità siderale rispetto allo United di Mou che dà la percezione di quanto sta accadendo".