De Jong carica il Milan: "Bei ricordi del derby, stasera serve vincere!"

L'ex centrocampista del Milan Nigel de Jong, oggi in foza al Al-Ahly Doha e match winner del derby di Milano nel 2014, ha caricato i rossoneri su Instagram in vista della sfida di questa sera con l'Inter: "Bei ricordi, In bocca a lupo ragazzi! C'è solo una cosa importante stasera, vincere con la grinta! Dai!".