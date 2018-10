De Luca (Il Mattino): "Ancelotti sorprende. Organizzazione quasi perfetta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fondo di Francesco De Luca sulle colonne de Il Mattino all'indomani della vittoria del Napoli sul Liverpool in Champions League. "Ancelotti ha sorpreso ancora una volta schierando il centrale Maksimovic al posto dell'esterno Hysaj. Ha così puntellato ulteriormente la difesa per affrontare il tridente del Liverpool e infatti pericoli non ne sono stati corsi. L'organizzazione è stata vicina alla perfezione e a un paio di sbavature è stato posto immediato rimedio da una squadra che ha giocato a un livello nettamente superiore rispetto alla partita contro la Juventus".