"Penso che paradossalmente che questa cavalcata della Lazio sia uno stimolo ulteriore per la Roma. Credo che il fatto che la Lazio sia avanti è uno stimolo forte a non mollare". Questo il pensiero di Massimo De Luca, intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha detto la sua sui giallorossi.

Su quanto visto a Parigi in Champions, ha ammesso: "E' stato un test di maturità straordinario per la Roma, dopo Real e Manchester - ha detto a Maracanà -. Lì è mancato il risultato, però la capacità e il coraggio di andare ad attaccare il PSG, per poi subire le iniziative dei francesi per una mezz'ora, ma poi rimontare...e le parole di Luis Enrique sono l'espressione massima di questa maturità raggiunta dalla Roma. Il tutto nonostante una formazione che all'inizio la lasciato molti dubbi. In campionato? Occhio alla Lazio, il derby sarà il momento verità. Non si può non sottolineare che Gattuso sta facendo rendere oltre le aspettative giocatori da cui non ci si aspettava questo rendimento. La rosa non è amplissima, poi arriveranno ora i confronti più significativi, che ci daranno la misura della Lazio".

Poi ha detto la sua su Malen, che continua a segnare a raffica con i giallorossi: "Il popolo romanista attende il gol di Malen in uno scontro diretto, ed è chiaro che è questo il test ulteriore che manchi. Malen è amato a Roma quanto più del Colosseo. Rappresenta ormai un tale spauracchio che finisce per creare spazi per gli altri e agevolare la manovra offensiva della Roma. La laurea definitiva credo arriverà in uno scontro diretto, magari nel derby".