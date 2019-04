© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel suo consueto "Punto" del lunedì su Il Mattino, il collega Francesco De Luca torna sui fatti di Frosinone e sulla restituzione della maglia a Callejon da parte di un gruppo di tifosi in aperta contestazione anche nei confronti della squadra: "La presenza di Ancelotti è uno stimolo ("per i costosi fuoriclasse" n.d.r.), ma scene come quelle viste a Frosinone rischiano di essere un freno. Non ci meraviglieremmo se alcuni azzurri cominciassero a interrogarsi sull'opportunità di restare. (...) Si rispettino Callejon (proprio ieri alla trecentesima partita in azzurro, lui che sei anni fa aveva lasciato il Real Madrid, sì il Real di Mourinho, per il Napoli) e gli altri calciatori. Si può sbagliare una partita o fallire un obiettivo, ma niente giustifica una reazione come quella di Frosinone: non accettare il dono di una maglia è violenza morale. I tifosi gioiscono e si arrabbiano, però non offendono e invece i ragazzi del Napoli hanno ricevuto uno schiaffo in pieno volto. Non lo meritavano".