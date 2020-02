De Luca su Il Mattino: "Napoli, i soliti errori. E in attacco c'è un problema"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Consueto editoriale di Francesco De Luca, direttore della redazione sportiva, sulle pagine odierne de Il Mattino. Questo un estratto della sua analisi dopo la sconfitta casalinga del Napoli contro il Lecce: "Il Napoli, discontinuo come mai in questa stagione, si è nuovamente fermato. Si sono rivisti irrisolti equivoci ed errori commessi con Ancelotti e, a lungo, anche con Gattuso: dalla scarsa precisione sotto porta agli sbandamenti della difesa, dove si sono contemporaneamente rivisti Maksimovic e Koulibaly. È stato azzardato schierarli insieme da parte di Gattuso. E l'errore di Ospina sulla prima rete lascia credere che non sia opportuno fare il turnover in porta. Il problema offensivo poi esiste: Milik spreca troppo e negli anni, dopo aver superato i problemi fisici, non ha dato mai la sensazione di offrire una completa garanzia; Mertens viene utilizzato a spezzoni, chissà se perché è appena rientrato da un infortunio o perché il suo contratto con il Napoli sembra agli sgoccioli".