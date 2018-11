De Luca sul Mattino: "Mazzoleni e i soliti dubbi sulla sfida Scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/Photoviews

Francesco De Luca, sulle colonne de Il Mattino, torna sulle decisioni di Mazzoleni in Milan-Juventus. "Higuain ha calciato malissimo, così come aveva talvolta fatto nelle stagioni azzurre, quel penalty che Mazzoleni non aveva in prima istanza concesso pur essendo chiaro il tocco irregolare di Benatia: richiamato dal Var, l'arbitro che nell'agosto 2012 danneggiò il Napoli e favorì la Juve nella sfida per la Supercoppa a Pechino è tornato sui propri passi. Dimenticando, però, di espellere Benatia - già ammonito - per quel tocco. Quasi a fine partita avrebbe espulso Higuain, che ha avuto un'isterica reazione come quella del 2016 - in maglia azzurra - a Udine, pagata con tre giornate di squalifica. Ne riceverà almeno altrettante questo argentino dal carattere fragilissimo. Leggerezze ed errori sembrano spesso minare il terreno su cui camminano i bianconeri. I soliti dubbi, i rituali sospetti, che non dovrebbero incidere sulla sfida al vertice che resta apertissima anche se la capolista è risalita a +6 sul Napoli".